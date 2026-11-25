民進黨台中市長候選人何欣純今早連掃兩個市場，下午則有前總統蔡英文陪掃街，晚間在北屯團結之夜，賴清德將到場助陣。針對媒體人質疑何的丈夫謝俊雄有刻意規避財產申報揭露的嫌疑。何欣純表示，希望對手應該是來一場正向談政見的交鋒，至於負面的選戰還有負面的手法，她就不多說，覺得要回歸一個正向溫暖的選舉。

何欣純今天先後到建國市場與向上市場拜票，受到攤商及支持者熱烈歡迎。何欣純表示，她是非常需要睡眠的人，一天起碼還是會睡5、6個小時，選前雖然睡眠不足，導致喉嚨沙啞，但選前最後三天一定要拼了，每一分每一秒都非常重要，休息時間不是重點，重要的是能拉選票，車上一定備有熱開水，保養喉嚨，就算再冷的天氣掃街仍感到溫暖。

今天下午蔡英文與賴清德兩位總統到台中輔選。何欣純說，非常謝謝小英總統再一次回到台中，她都說台中豐原是她第二個故鄉，並耳提面命說一定要好好把它顧好，打造得更進步，這幾年來豐原人口遞減，顯示豐原需要快點換一些新的作為，何欣純會好好的來做，讓市民朋友們都覺得生活更好。

至於媒體人在網路質疑何欣純的丈夫謝俊雄股市交易與財產申報的狀況？何欣純指出，財產申報年年公開，就如同沈伯洋說過，我們一直都想跟對方好好來一場對城市治理與政見辯論，可是對手只同意、也只出席公辦政見辯論會，太可惜了。她希望這是一個正向的選舉，不希望打負面的選戰，所以負面的選戰就不多做回應，希望可以好好討論市政治理，這才是正向溫暖的選舉。