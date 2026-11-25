台東縣長選戰持續推出各項政策政見，運動發展也成為藍綠候選人關注焦點。民進黨候選人陳瑩提出提高競賽獲獎獎金、增加交通食宿補助及擴大補助競賽項目，希望從人才培育及參賽資源著手；國民黨候選人吳秀華則提出推動國民運動中心、爭取興建國際標準室內游泳池，以及增設匹克球場與多功能運動場域，並強調未來運動員福利只會更好，從場館建設到選手照顧，提出不同的運動發展方向。

陳瑩今天提「參賽補助加碼政見、支持台東各領域人才發展」說明會表示，台東擁有許多優秀運動選手及各領域專業人才，但面對其他縣市以高額獎金及優渥條件延攬人才，台東也面臨人才外流挑戰。未來將從提高競賽獲獎獎勵金、增加選手及團體對外參賽交通食宿補助及擴大補助競賽項目著手，建立完整的人才培育及獎勵機制。

陳瑩指出，目前補助項目以體育運動及學生技能競賽為主，未來希望延伸至文化、藝術、音樂、舞蹈、學術、工藝、農業及各類技藝競賽。台東地處偏遠，選手前往西部縣市參賽，往往需要負擔長途交通及多日住宿費用，希望透過提高補助，減輕選手、家庭及團體的經濟負擔，讓人才不因經費問題失去參賽機會。

吳秀華日前也提出三項運動建設方向，首先推動國民運動中心建設，提供更完整的全民運動及休閒環境；其次爭取興建國際標準室內游泳池，讓民眾全年都能安心游泳，也具備專業訓練及舉辦大型賽事的條件；第三則是增設匹克球場及多功能運動場域，引進新興運動，鼓勵親子、青年及銀髮族共同參與。

吳秀華強調，未來運動員福利只會更好，除持續完善運動設施，也應重視選手培育及照顧，讓運動員在訓練與競賽過程中獲得更多支持。她認為，運動不僅關乎民眾健康，也能結合城市發展、觀光及地方經濟，透過賽事與運動活動吸引外地選手及遊客，帶動住宿、餐飲等周邊產業。公共建設需要延續，也必須持續升級，讓更多運動愛好者走進台東。