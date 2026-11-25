2026選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰今發新聞稿，羅列8大項問題，批爭取連任的國民黨桃園市長張善政施政延宕，讓桃園停滯不前；張善政競選辦公室發言人莊鎧毓表示，把前朝問題和中央程序影響亂貼標籤，對市府公務員非常不公平，城市近年具體改變民眾看得到，選舉不需要口水。

黃世杰指出，張市府施政延宕錯失台積電進駐黃金契機，損失至少5千個工作機會及產業升級契機。其次，亞矽創解約重新規畫浪費1.3億元公帑，後又花1千多萬元評估，產業進駐慢了4年。

第三，脫班「幽靈公車」成為日常，大眾運輸管理徹底失能；第四，龍潭轉運站選址錯誤，增加無謂通勤時間；第五，捷運綠線北段7站年底通車淪為選舉口號；第六，綠線中壢頻繁流標，追加經費暴增；第七，清大醫院BOT案破局，市府未積極協助媒合；第八，中壢體育園區招商數度展延，效率極度低落。

莊鎧毓回應，選舉到了最後關頭，對手把許多過去前朝留下來的結構性問題、或是受中央行政程序影響的市政建設，全部貼上「延宕」標籤，這對第一線努力的公務同仁非常不公平。

莊鎧毓說，市政建設講求務實與專業，在捷運綠線北段與延伸線的推進、亞矽創回歸合理財務規劃，或是龍科三期案等方面，張市府這幾年都在全力解決過去的沉痾並實質推動。這些建設的具體進度市民每天都看得到，不需要在選前靠口水戰來抹煞。