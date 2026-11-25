選戰倒數3天，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆本周五要在捷運鳳山西站旁舉辦造勢大會，今天站台大咖曝光，賴清德總統和市長陳其邁將攜手站台，為賴瑞隆選情做最後衝刺。

賴瑞隆原訂周一到林園區早市掃街，但當天行程臨時取消，僅舉行車掃，今天再照計畫赴林園早市完成掃街行程。賴瑞隆說，高捷林園延伸線已經動工，未來將讓林園成為個新的發展區，他從小在市場長大，呼籲所有的鄉親踴躍投票。

賴瑞隆近日持續展開全市大車掃行動，昨天車隊駛入鼓山與鹽埕地區，由在地立法委員黃捷，以及市議員李喬如、簡煥宗全程陪同，雖然下午飄雨，但選民熱情不減，賴瑞隆今受訪直呼「感動」。

賴瑞隆說，昨天看到爸爸、媽媽帶著小朋友在路邊應援加油，大家都很關心這個高雄未來的發展，期許的高雄未來能夠更進步更好，他感謝市民的鼓勵，最後三天會全力以赴，讓高雄更好，

本周五為選前之夜，賴瑞隆造勢會場選在捷運鳳山西站旁舉行，活動預計晚間6點半登場，今天他也曝光當天卡司，包含賴清德總統、市長陳其邁都會同台助講；國民黨市長候選人柯志恩同晚7點，則在前鎮區輕軌夢時代站旁空地舉行造勢。

賴瑞隆說，高雄是台灣南方的重心，也是台灣的海洋首都，選前最後一晚，希望選民帶著家人朋友來鳳山，集結盼望高雄更好的聲音，隔天投下手中關鍵的一票，一起決定高雄的未來。