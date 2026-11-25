高雄昨天起陰雨，昨晚氣溫更降至攝氏18度，但藍綠陣營市長候選人車隊掃街不停，繼雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕陪同國民黨高雄市長候選人柯志恩車掃後，台東縣長饒慶鈴今晚也將陪柯掃苓雅區，藍營「娘子軍」協力出擊，力拚將柯志恩送進高雄市政府。

高雄昨天中午開始下雨，晚間氣溫降至18度，柯志恩安排在左楠大車掃，但午後遭逢大雨，楠梓區車掃顧慮隨行支持者安全，才緊急喊卡。不過陰雨天仍澆不熄民眾熱情，不少支持者仍守候街口舉高應援手板替柯團隊加油打氣，有人送上蛋糕，更有人送暖暖包。車隊後方加入掃街的機車隊伍綿延，大家冒雨陪柯志恩衝最後一哩，直播線上觀看人數一度逾五千人，競選團隊直呼感動。

今晨六時卅分天剛亮，柯志恩即現身鳳農果菜市場拜票，攤商送上長長的大蒜，沿途「凍蒜」聲不斷。

競選團隊預告，雲林縣長張麗善，台中市長盧秀燕昨天接力上陣，陪柯志恩拜票，今晚台東縣長饒慶鈴也將助陣，陪柯志恩前往苓雅區掃街。

高雄今早涼冷，柯志恩現身鳳農果菜市場及工協市場拜票，熱情民眾送上長長的大蒜，祝福「凍蒜」。圖／競選總部提供