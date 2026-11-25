國民黨台中市長候選人江啟臣昨天深夜和台中市副市長鄭照新開直播，兩人一面吃消夜一面暢聊歷來爭取的東豐快速道路等建設和其中的艱苦辛酸，吸引近兩萬人觀看，互動十分熱絡。江啟臣今受訪時說，選前不到黃金72小時他會好好把握，並秉持克難周不睡覺的「海龍精神」，全力拚到底，一直到勝選為止。

江啟臣今一早由龍井出發，進行大肚、烏日和龍井一帶的車掃拜票。他上午9時抵達市議員候選人林孟令競選總部，和路旁迎接他的支持者一一擊掌，並與林孟令以及立委顏寬恒、龍井區農會總幹事林裕議一起登上宣傳車出發。

江啟臣說，台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜除了今天的車掃之外，選前之夜也都會來幫他來加油打氣。而他現在除了白天拜票，晚上也透過直播方式和所有選民接觸，幾乎全天都在拉票、催票。

他說，之前都有許多不同的議員一起直播，聊一下地方的事，除了介紹美食也介紹政策和各選區的議題，效果很好。昨天跟鄭照新副市長直播，話題聊得很開，很多人進來想加入聊天。接下來只要晚上有時間，也會開直播跟大家聊一聊。希望大家能夠透過不同的方式來了解江啟臣、了解他對台中未來的願景和如何來實現。

國民黨台中市長候選人江啟臣（左）今一早由龍井出發，進行大肚、烏日和龍井一帶的車掃拜票。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣今一早由龍井出發，進行大肚、烏日和龍井一帶的車掃拜票，路旁聚集不少支持者。記者黃寅／攝影