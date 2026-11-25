彰化縣長選舉本周六登場，選前之夜各陣營都將做最後衝刺。民進黨候選人陳素月將在彰化市舉行造勢晚會，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都將站台；國民黨候選人魏平政將先後在彰化市和社頭鄉徒步掃街拜票；無黨籍候選人邱建富則規劃前往彰化市及火車站、高鐵站，向返鄉民眾拜票，爭取選前最後支持。

陳素月陣營今天持續以車隊掃街，行經埤頭、北斗、田尾、永靖等地，晚間還有員林市長候選人張政岳座談會，以及鹿港鎮長候選人楊妙月舉辦選前徒步大遊行。陳素月表示，選舉只剩最後兩天，必須把握時間與鄉親接觸，透過車隊掃街可以在較大範圍內爭取支持。

過往縣長選舉選前之夜，多會舉辦大型造勢晚會，陳素月陣營上周已在員林舉辦最後一個黃金周末造勢活動，選前之夜則選在彰化市舉行，考量彰化市人口最多，也希望集結北彰化的黨籍候選人共同造勢，並邀請蕭美琴、卓榮泰站台，拉抬最後聲勢。

魏平政陣營今天鎖定北彰化，上午前往鹿港車隊掃街，下午轉往彰化市。選前一天傍晚5時，競選總部規劃從彰化縣議會出發，徒步掃街至彰化縣政府，隨後回防家鄉社頭，7點開始從社頭競選總部徒步拜票至市區，希望透過家鄉的支持力量，為選情最後衝刺。

邱建富今天上午到中山路一段與美港路口站路口拜票，接著從大村展開車隊掃街。他表示，選前之夜將採取不同方式接觸返鄉鄉親，安排前往彰化火車站、員林火車站及彰化高鐵站拜票，不採大型造勢動員，而是直接走到民眾身邊、面對面交流，爭取返鄉遊子的支持。

此外，彰化火車站也將安排「彰化團結向前行」遊街活動，行經三民路、中華路、民族路、華山路及中正路等人潮聚集路段，以徒步掃街方式走完選舉最後一哩路。

彰化縣長候選人邱建富團隊今天上午在彰化市站路口向鄉親問好。圖／邱建富提供