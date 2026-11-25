新北市長選戰激戰，針對民進黨市長候選人蘇巧慧胞妹的曠世智能案爭議，過去蘇巧慧已回應九次，今再度重申妹妹並非公司負責人。李四川今批，蘇巧慧委員謊話說了九遍，今又加一遍到十遍，她一直認為謊話說十遍就會變真話，公司法訂得很清楚，董事就是負責人，不只國內市民有疑問，連外媒都質疑，但至今蘇巧慧還是沒給市民一個交代。

李四川今在雲林縣長張麗善陪同下前往三重、蘆洲及五股、泰山、新莊等地車掃，媒體詢問，針對曠世智能案蘇巧慧今又再說妹妹不是負責人，且至今曠世智能已虧損連連，公部門資金都沒打算退場的看法。

李四川回應，他是做工程的人，做工程的人把一件事做十遍百遍千遍，目的是要熟能生巧，但蘇巧慧委員謊話說了九遍，又加一遍到十遍，蘇一直認為謊話說十遍就會變真話，公司法訂得這麼清楚，這部分她應該要好好澄清，不只市民有疑問，包括外媒也質疑，但她還是沒給市民一個交代。

李四川說，至今國發會及財政部的台企銀投資的資金都沒退場，他認為所有的預算包括政府的稅金，全部都是人民的血汗錢，不要讓人民的血汗錢，以後變成「輸的都是國家的，贏的都是他們蘇家」對於年輕人要創業時還需貸款抵押，虧損也必須付貸款前，這有相對的剝奪感，蘇巧慧應要給一個交代。

李四川今批，蘇巧慧委員謊話說了九遍，今又加一遍到十遍，她一直認為謊話說十遍就會變真話。記者林媛玲／攝影