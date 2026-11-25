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藍志工發表歧視女性言論 侯友宜：非常不恰當、不支持
新北市長侯友宜上午被問到有國民黨市議員的志工在拜票時發表歧視女性言論，他說性別跟能力沒有關係，志工的言論非常不恰當，應該要好好檢討。
國民黨新北市長候選人李四川的妻子蔡碧雲昨天傍晚在板橋國慶黃昏市場掃街，陪同拜票的市議員林國春競選團隊有一名女性志工高喊「選會做事的人，不要選有月經的女人」，引發爭議。
事後林國春在臉書發文致歉，表示相關言論並非他本人或競選團隊授意，也不代表他的政治立場與團隊價值觀，對於帶有歧視意味的評論完全不認同，也不適合出現在公共場合。
侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪被問及此事，他說志工發表這些言論非常不恰當、不適宜。性別跟能力沒有關係，能力才是決定最重要的關鍵。志工這番言論，「我不但不支持、不贊成，覺得真的要好好檢討」。
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