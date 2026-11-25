行政院長卓榮泰日前替民進黨桃園市長候選人黃世杰站台時，批評桃園停滯三年。國民黨團書記長許宇甄今天列舉四大爭議，批評中央惡意卡關，要求卓榮泰在選前回來好好上班，行政院不是民進黨的競選總部，應放下政治算計，儘速核定龍科三期、放行可負擔住宅，及表態是否副署普發現金2萬元，別再將桃園建設及年輕人的未來當作政治人質。

許宇甄表示，上周行政院長卓榮泰前往桃園，替民進黨桃園市長候選人黃世杰站台，公然抹黑桃園停滯三年，桃園市長張善政則以一句「造勢有時間來，公文沒時間批」打臉卓榮泰。國民黨團今天舉行記者會，就是要攤開實際數據，讓國人看清楚，究竟誰真心為桃園打拚，又是誰在惡意卡桃園。

許宇甄列出中央卡桃園、傲慢對待人民的四大鐵證。第一，龍科三期公文已在行政院躺了兩個月。2022年民進黨為了選舉草率宣布開發計畫，當時有9成土地仍為私有地，根本沒跟鄉親溝通，政治力介入產業，導致計畫差點破局。這三年來，張善政團隊召開不下100場會議，加上地方及立委呂玉玲奔波協調，將原先90公頃的腹地增加至105公頃，讓台積電願意留駐。然而，相關公文今年9月送進行政院，至今卻遲遲未獲核定。她質疑，卓榮泰自己壓著公文不批，卻跑到桃園批評張善政，全台灣有這麼荒謬的閣揆嗎？

許宇甄指出，第二，可負擔住宅卡了181天。張善政為了讓年輕人能以市價五至六折買到房子，連航空城的剩餘戶都已準備好了，市府歷經超過100場研商會議，相關自治條例也於今年5月29日獲桃園市議會不分黨派支持、三讀通過，並於當天報請行政院核定，但整整181天過去，至今仍石沉大海。

許宇甄說，第三，桃園鐵路地下化延宕358天。桃園鐵路地下化修正計畫扣除國發會審查時間，行政院拖延了358天才核定，期間營建成本不斷攀升，加上缺工、缺料等問題，這358天所增加的成本究竟要由誰負擔？卓榮泰應給桃園市民一個交代。第四，立法院上周已三讀通過普發現金2萬元特別條例，這不只攸關桃園，更關係全國人民權益，國民黨團要求卓榮泰在選前明確表態是否副署。

許宇甄表示，國民黨團要提出三點嚴正訴求，首先，要求卓榮泰立刻回來上班，行政院不是民進黨的競選總部，應放下政治算計，在選前核定龍科三期、放行可負擔住宅，不要再將桃園建設及年輕人的未來當作政治人質。其次，全國人民都在等待普發現金2萬元，卓榮泰應在選前向國人說清楚是否副署，不要再閃躲。第三，要求黃世杰停止唱衰桃園，面對民進黨2022年以政治力介入產業的問題，應向全體桃園市民及替民進黨收拾爛攤子的張善政公開道歉。

呂玉玲指出，龍科三期，桃園市政府、地方民代與她深入鄰里舉行多場說明會，竹科管理局也共同參與，從地方溝通到國科會、國發會拍板編列預算，各方投入多少心血，怎麼能說桃園沒有在努力？會說這種話的人，顯然沒有參與龍科三期的推動過程。現在行政院遲遲未拍板定案，到底是誰在阻礙龍潭發展？她呼籲卓榮泰摸著良心說出真話，不要再抹黑、造謠。

立委牛煦庭也批評，若不是卓榮泰及民進黨為了挽救黃世杰選情而口不擇言，國民黨團根本沒有必要舉行這場記者會。中央卡桃園的建設不只有台積電，還包括可負擔住宅及鐵路地下化。他質疑，難道是因為行政院核定後，這些建設就會成為張善政的政績，不利於賴清德欽點的黃世杰選情，才要為了選舉考量，對桃園市的建設及法案三管五卡？

牛煦庭說，若行政院要與立法院較勁，搞不副署、不發現金2萬元，那就在立法院輸贏，何必連桃園市議會通過的自治條例，以及桃園市政府積極爭取的投資、建設都要阻擋？他批評，民進黨政府不應為了選舉考量，犧牲桃園市民的權益。