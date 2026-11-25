國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室李姓女助理被控非法散布性影像，日前遭檢警搜索，徐欣瑩為此在竹檢辦公大樓前絕食，抗議司法介選。國民黨立院黨團今攜竹北市民代表候選人舉行記者會，會中公布李姓助理錄製的影片。李姓助理在影片中指控，警方搜索、扣押與案件無關的筆電，做筆錄、開庭期間沒有律師陪同，甚至在送她返家途中疑似有一位類似指揮官的人向媒體洩漏消息。

李姓助理表示，她沒有散布民進黨竹北市長候選人曾聖凱的不雅影片，更沒有製造及偽造曾聖凱的不雅影片。事發當天，刑警大隊派了十幾個人到她的住處搜索，除了她個人的筆電及手機扣押，後面到辦公室，把所有跟案件無關的筆電與硬碟也全部扣押。她聽到有警察跟另一位警察講「這個筆電裡面的內容是選務，跟這個案情沒有關係」，另一位警察說「沒關係，全部都扣押走」。

李姓助理指出，她被帶去刑警大隊後，想要趴著睡等律師，卻有警察跟她說不能睡覺、不能閉眼睛。她被告知等律師只能四個小時，最後在沒有律師陪同的狀況下做筆錄；做筆錄的後半段，一位類似指揮官的人跟幫她做筆錄的警察說差不多OK了，要送她去開庭。後續到了地檢署，仍然是在沒有律師的陪同下開庭。

李姓助理提到，後續在送她回家的車程上，她有聽到坐在副駕駛座的那個指揮官用手機講「消息可以放給媒體了」。回到家她的家人說，自由時報和鏡周刊已經刊登，且鏡周刊直接公開她的名字，稱她涉嫌製造製作影片，連地檢署送她回家的時間點都寫得很詳細。

李姓助理說，回到家後的這幾天，她無法入睡，家人看到網絡上的謠言也很生氣。她看到老闆徐欣瑩在地檢署前絕食抗議，現在送醫，她非常難過。「如果我那時候有律師陪同，可能就不會被曲解」，希望徐欣瑩不要再絕食，一定保重身體。