民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨新北市長候選人李四川妻子昨天板橋國慶黃昏市場掃街拜票，現場身穿競選團隊背心的人員，公開高喊「不要選月經的女人，每天有情緒」。民進黨譴責歧視女性言論，生理差異，不應成為否定女性參政及治理能力的理由，性別偏見不應出現在民主選舉。

吳崢指出，新北市議員林國春及李四川競辦將責任推給志工，指出相關言論屬個人行為，林國春將性別歧視輕描淡寫為令人不太舒適的言論，未能正視問題的嚴重。助選人員公然羞辱女性，競選團隊急於切割淡化爭議，難道一句個人行為就能撇清責任。

吳崢說，上個月國民黨屏東縣長候選人蘇清泉因公開稱屏東縣長周春米沒有小孩，不懂育兒辛苦，引發性別歧視爭議，新北助選場合又出現以月經否定女性治理能力的言論。從生育到月經，都能成為國民黨選舉攻擊女性的素材，凸顯國民黨內性別平權意識的嚴重缺失，女性的婚姻、生育狀況及生理特徵，與參政資格及治理能力無關。

吳崢表示，性別平權是台灣民主社會的基本價值，不容許任何政黨為選舉利益任意踐踏，國民黨一再利用性別偏見貶抑女性候選人，連女性最基本生理現象都拿來羞辱，選舉選到如此毫無格調，令人不齒。