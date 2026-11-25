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影／賴清德4度南投輔選 柯文哲曝原因：很多人拜託賴別去、怕敗票
民眾黨創黨主席柯文哲今天針對賴清德總統10月以來第4度到南投輔選開酸，爆料不少民進黨候選人不敢讓賴清德站台，甚至私下拜託他不要來，還酸南投反正本來就不會贏，賴清德才會頻頻來拜票。
柯文哲表示，其實自己也不好意思再吐槽賴清德，因為他知道很多地區的民進黨候選人也不敢讓賴清德去站台，「大家心知肚明」，在很多地區甚至有人拜託賴清德不要來。
柯文哲還透露，自己有民進黨內部的朋友，因此知道這樣的情況。他接著話鋒一轉，拿南投選情開酸，認為南投本來就不會贏，所以賴清德才會經常來南投拜票。
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