九合一大選僅剩最後4天，新北市長選戰進入最後衝刺，藍綠兩黨候選人李四川、蘇巧慧今早再度同台，出席板橋歡子園福德宮保儀大夫遶境祈安活動。兩人分別接受媒體聯訪後，面帶笑容握手致意，雙方互動氣氛如常，隨後一同參香祈福。

板橋歡子園福德宮今天舉辦保儀大夫尊王遶境祈安活動，國民黨新北市長候選人李四川一早7時許到場，針對新北市議員林國春的志工在掃街時說出不要選有生理期的女性言語，李四川表示，議員的志工發表對性別的不當言論，我們予以譴責，所有的人都不能有性別歧視的語言。我還是要對於所有的市民表達歉意。林國春議員已對外說明不讓這一個志工再參與議員團隊去拜票。

歡子園福德宮主委陳輝崑熱情緊牽李四川的手相迎，在地鄉親並紛紛高喊凍蒜，氣氛相當熱烈。隨後李四川與蘇巧慧偕同主委陳輝崑與到場的新北市議員一同參香，祈求風調雨順國泰民安。

李四川致詞時以台語親切表示，感謝土地公及「尪公祖」（保儀大夫）多年來庇佑板橋地區風調雨順，未來並將全力以赴，接棒侯友宜市長推動板橋地區各項建設發展，讓板橋鄉親的生活越來越便利。

李四川表示，將加速推動五泰輕軌、泰板輕軌，強化板橋及周邊地區聯外交通量能，提升新北市捷運軌道路網的便利性，在城市發展方面也提出將板橋體育館升級為新北小巨蛋，引進大型演唱會、體育賽事及多元展演活動，打造板橋在地新亮點；同時將接棒加速完成板橋醫療園區，強化板橋、土城、中和地區的醫療分工，提升在地醫療服務量能，讓市民就近獲得更完善的醫療照護。

李四川到場後與列隊熱情歡迎的信眾握手致意。記者黃子騰／攝影

立委葉元之拿起手機與李四川自拍。記者黃子騰／攝影

李四川、蘇巧慧與歡子園主委主委陳輝崑一同參香。記者黃子騰／攝影

李四川與蘇巧慧見面後互相打招呼。記者黃子騰／攝影

李四川、蘇巧慧今早再度同台，出席板橋歡子園福德宮保儀大夫遶境祈安活動。記者黃子騰／攝影