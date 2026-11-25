民進黨台北市長候選人沈伯洋的競選宣傳音樂「台北需要沈伯洋」MV片中使用德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）的照片，葛來儀表示事前不知情也反對此事，製作者印太戰略智庫執行長矢板明夫也致歉下架。沈今受訪表示，並非官方做的，呼籲支持者製作這些影片必須尊重版權、肖像權。

沈伯洋也被問到選前之夜競選經費相關花費，沈表示，選舉跟之前花費應該不會差太多，這次選舉他少了一些比較傳統造勢的舞台，那傳統造勢舞臺很貴，燈光、音響是最主要花費來源，他較常做直播花費沒有那麼高，主要是車掃、規畫路線、人力花費較高。

沈伯洋說，目前花費感覺是還好，但還是會多節省，未來這些政治獻金怎樣把它用在公益上面等。