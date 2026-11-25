國民黨新北市長候選人李四川以及民進黨新北市長候選人蘇巧慧同台出席浮洲歡子園福德宮團拜。兩人僅一開始見面時握手致意，隨後雖同台但互動少，由於兩人皆有後續行程，並未一起參與起轎，過程中兩人皆專注於爭取現場民眾支持。

福德宮主委陳輝崑致詞時感謝兩位新北市長候選人一同參與，也祝兩陣營都高票當選，議員全壘打，李四川與蘇巧慧在移動過程中，主委一直保持在兩人中間，李與蘇交集少，但遇到各自支持者時，仍積極拜票，最後由於起轎時間未到，但兩人各有行程，李四川於蘇巧慧返回福德宮後就乘車離開，而蘇巧慧則是把握時間與現場民眾拍照互動，隨後也乘車離去。

國民黨新北市長候選人李四川出席浮洲歡子園福德宮團拜，李四川與現場轎班人員握手。記者曾原信／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧出席浮洲歡子園福德宮團拜，蘇巧慧與現場轎班人員互動，民眾伸手擊掌。記者曾原信／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）、國民黨新北市長候選人李四川（右）同台出席浮洲歡子園福德宮團拜，兩人中間始終隔著福德宮主委陳輝崑（中）。記者曾原信／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）、國民黨新北市長候選人李四川（右三）同台出席浮洲歡子園福德宮團拜。記者曾原信／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）、國民黨新北市長候選人李四川（左）同台出席浮洲歡子園福德宮團拜，福德宮主委陳輝崑（中）祝兩陣營都高票當選議員全壘打。記者曾原信／攝影