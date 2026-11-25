美食網紅出身的無黨籍嘉義市議員候選人柯莉絲汀，近日登上由圤智雨與雪碧主持的網路節目《圤雪BS》，質疑同選區、同樣走性感路線的現任無黨籍議員顏翎熹，當選後長達三年多不在嘉義、議會出席率僅約56%，當年轟動全台的「設立性專區」政見也形同跳票。

節目中，主持人提及競爭對手「慎節」（顏翎熹舊名），並詢問柯莉絲汀走性感（Sexy）路線是否受對方影響。她直言自己向來維持一貫風格，不會為了選舉刻意改變自己，她提及自身優勢是「土生土長、真正長期生活在嘉義並深入基層」，而非選前才匆忙設立服務處。

柯莉絲汀指顏翎熹四年任期內議會出席率僅約56%、質詢次數僅約8至10次，還把性專區議題丟給市政府做問卷調查，在獲得多數民眾不同意的結果後便停滯不前，缺乏實際考察與深入評估。

談及地方選舉生態，柯莉絲汀轉述政壇人士評估，傳統打法選一席市議員平均需花費600萬至2,000萬元，台北市更從2,000萬元起跳；主持人圤智雨也補充，自己曾打聽過就連參選里長基本開銷都需300多萬元。

另外，針對買票文化，柯莉絲汀分析，都市大樓因年輕人多、檢舉意識高較難運作，但地方上仍有部分陣營透過樁腳針對熟悉或年長選民買票，行情約每票1,000至3,000元不等。

面對日前凌晨四點在市場拜票落淚遭酸「假哭賣慘」，柯莉絲汀也表示當天正值生理期，加上長期承受網路酸民人身攻擊，剛好遇到清粥小菜老闆溫暖鼓勵一聲「妹妹加油」才一時情緒潰堤。

她坦言，最難過的是網友惡意詛咒罹患癌症末期、正在接受化療的母親，但參選反而成為母親對抗病魔的精神支柱，母女更約定在11月28日要一起去投票，選前之夜也要共同站上宣傳車掃街。