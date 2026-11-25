民眾黨創黨主席柯文哲今天到南投輔選，面對近期「洋流」是否影響民眾黨年輕選票，柯文哲不僅沒有表現出擔憂，反而直言從數據來看，洋流聲勢已經開始「消風」，選舉只剩最後三天，不確定還會消退多少，但有時候聲勢崩壞得很快，對這股政治風潮能否延續到投票日，顯然不看好。

媒體詢問，南投縣第一選區有17人競爭，民眾黨前縣議員簡千翔退黨後仍投入連任，是否擔心分散民眾黨票源，加上洋流席捲全台，可能瓜分年輕選票，影響民眾黨地方選情？柯文哲將焦點放在洋流的聲勢變化，認為這股風潮已經出現退燒跡象。

柯文哲表示，選舉只剩三天，自己也在觀察洋流還能持續多久，從數據來看已經開始消風，雖然不確定最後三天還會消退多少，但有時候政治聲勢崩壞得很快。

至於簡千翔退黨後仍在第一選區爭取連任，柯文哲僅表示政黨是由政治理念相同的人組成，退黨就代表彼此理念不同。

柯文哲強調，吳淳祐是民眾黨在南投縣唯一提名的縣議員候選人，雖然年輕，但具有立法院工作經驗，也有活力與衝勁，政見符合民眾黨一貫主張，強調政治應落實在人民生活中，包括貓羅溪打造親民公園、推動自行車與人行交通，以及中興新村活化等。柯文哲最後強調，民眾黨在南投縣唯一支持吳淳祐，在選前最後階段凝聚支持者選票。