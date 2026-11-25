選戰倒數三天，屏東縣長周春米今25日一早，偕同屏東市長候選人梁育慈、屏東縣議員李世斌、縣議員候選人饒怡君、李清聖、蔡侑庭，以及屏東市民代表林仁傑等屏東隊成員，在屏東市和生路與建國路口合體拜票。

沿途不少通勤鄉親熱情揮手，比出象徵2號的「YA」手勢，為屏東隊加油打氣。周春米說，選戰最後關頭，懇請鄉親11月28日一定要出門投票，也邀請在外工作、求學的鄉親回家投票。

周春米以「你的這一票，很重要！」呼籲鄉親重視手中的選票，決定屏東未來的發展方向，並喊出「屏東縣長堅定支持2號周春米、屏東市長堅定支持2號梁育慈，屏東隊力拚全壘打！」

周春米今接續到長治鄉，與長治鄉長候選人邱佳娟合體車隊掃街，下午轉往林邊鄉，與林邊鄉長鄭慶堂車隊掃街行程，持續深入各鄉鎮拜票。

選戰倒數三天，屏東縣長周春米（右三）今25日一早，偕同屏東市長候選人梁育慈（右四）、屏東縣議員李世斌（右一）等屏東隊成員，在屏東市和生路與建國路口合體拜票。圖／周春米競總提供

選戰倒數三天，屏東縣長周春米（右三）今25日一早，偕同屏東市長候選人梁育慈（右四）、屏東縣議員李世斌（右一）等屏東隊成員，在屏東市和生路與建國路口合體拜票。圖／周春米競總提供