嘉義市長選戰倒數，藍白共推市長候選人張啓楷選前10天爆出「路邊小解」風波，民眾向鏡周刊爆料，引發議論，成為選戰攻防焦點。綠營緊抓事件不放，透過空戰、YouTube及網路社群持續嘲諷，以台語諧音「棒流」製作相關內容，將事件延伸成選戰話題，讓張啓楷形象與危機處理能力受檢視。

今晚7時，經國新城4個里里長舉辦4里同心大團結活動，張啓楷將受邀出席。經國新城是國民黨眷村票倉，也是這次爭議事件發生地，張啓楷晚間將到場，藍營藉團結活動，展現支持力量。國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，今晚活動由經國新城4個里的里長自主發起，展現地方團結，只邀張啓楷參加，希望透過鄉親的支持，讓外界看到經國新城的團結。

事件爆發後，張啓楷公開承認錯誤、鞠躬道歉，接受裁罰，並在市長候選人政見發表會表示，願意到事件發生地經國新城擔任志工。政見會上，無黨市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，用編寫「棒流歌」表演方式嘲諷，讓風波持續延燒。

支持者憂心棒流事件衝擊選情，波及議員選舉，有人認為，張啓楷沒有在爆料第一時間說明道歉，讓輿論發酵，對形象造成負面影響；但也有人肯定他坦承錯誤、接受處罰，願意以志工服務回應爭議，認為事件多日發酵，持續追打反而引發民眾反感。

蔡明顯認為，事件確造成傷害，但隨著張啓楷公開道歉、接受處罰，衝擊不至於持續擴大。他認為，若一再追打此事件，讓選民感受選舉操作，違反人情義理。張啓楷表示，選情每天變化，他從街頭看到不少民眾替他加油打氣，有時危機也是轉機。他對此事件坦然面對、勇於認錯改過，不是硬拗。他將事件延伸為市政議題，提出廣設友善高齡廁所，改善公廁不足問題。

張啓楷選前爆發「棒流事件」，從公開道歉接受處罰、政見會被嘲諷，再到晚間重返經國新城參與地方團結活動，「棒流事件」從個人行為爭議延伸為選戰攻防焦點。這起風波對中間選民觀感及藍營議員選情的影響，仍是選前最後階段備受關注的變數。