民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚在臉書發文針對申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）的開放社會基金會（ＯＳＦ）相關經費回應，文末提到11月28日自己會是台北市長，引起討論，有網友更質疑「哪來的自信」。沈今受訪表示，展現自己勝選決心，呼籲支持者一起創造歷史。

沈伯洋表示，申請來自世界各國經費做研究，是學者夢寐已求的事，開放社會基金會（OSF），佔所有的經費僅一、兩成，當時國民黨團立院總召、立委傅崐萁當時造謠就有提告，現在二審上訴中，當時一審判決傅這樣講好像也沒有什麼人會相信，「結果現在好像真的還有人信」，覺得現在二審可能會有很不一樣的看法。

而沈伯洋昨天臉書也提到11月28日後，他會是台北市政府的人、台北市長，卻有網友諷刺「到底哪來的自信在投票前講這種好像你穩上的口氣啊」、「沈伯洋不就靠連連看起家的嗎每個都連到中共的陰謀」、「來了來了你最擅長的偷換概念」、「第一次看到有人這麼明目張膽說1128後他會是市長欸 要不要臉啊」。

沈伯洋說，想要讓大家看到他勝選的決心，而且朝著勝選道路邁進，差最後一哩路要大家參與，呼籲支持者不只是要參與歷史、見證歷史也要一起來創造歷史。