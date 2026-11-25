民眾黨創黨主席柯文哲今天到南投輔選黨籍縣議員候選人吳淳祐，媒體詢問民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表示，只要對市政有幫助，願意向各方請益，外界解讀可能拜會柯文哲，則是媒體自行下標，整件事只是「美麗的誤會」。柯文哲質疑，如果真的是誤會，沈伯洋為何半年來始終沒有澄清？

柯文哲表示，沈伯洋近半年來的政治心力，大概八成都集中在台北市，每天開記者會、上節目、接受媒體採訪，如果真的打算與他見面，早就應該講清楚，「沈伯洋講就好了」，不必讓外界持續猜測。

柯文哲認為，沈伯洋只是藉相關議題測試風向、進行政治攻防，事後卻以「美麗的誤會」帶過，令人質疑。他還當場向媒體喊話，希望記者直接追問沈伯洋「你是不是這半年來根本就沒有意思要去見柯文哲？你就明講嘛！」

柯文哲強調，既然沈伯洋半年來始終沒有澄清，如今又稱一切是誤會，希望記者「逼他現出原形」，要求沈伯洋正面說明是否有意與他見面。