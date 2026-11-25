民進黨新竹縣長候選人鄭朝方日前在竹北火車站後站舉辦多元文化節，邀請當紅印尼女星演出，將市長任內最後一場演唱會獻給沒有選票的移工。他承諾未來將在車站周邊提供多語諮詢，保障移工薪資、休假及工作安全等權益，並提供勞資爭議申訴協助。

鄭朝方表示，過去到福興公園視察時，經常看見一排移工推著坐輪椅的長輩，細心照顧阿公、阿嬤，讓他相當感動，直言「愛自己的家人是人，愛別人的家人是神」。雖移工沒有選票，他仍決定將任內最後一場演唱會獻給這群平時少有喘息時間的移工朋友，因為他們也是廣義的竹北市民，值得被好好照顧。

鄭朝方提出新住民家庭支持、移工權益保障、僑生在地發展及多元文化推廣四大主張，強調新住民、移工與僑生都是新竹縣的一分子，未來將把竹北經驗推廣至全縣，讓每個人都能獲得所需服務及權益保障。

移工權益保障方面，鄭朝方規畫在車站周邊等移工經常往來的場所提供多語諮詢，讓產業移工與家庭照顧移工都能用熟悉的語言了解薪資、休假及工作安全等權益，遇到勞資爭議時，縣府將提供通譯、申訴協助及後續追蹤，並加強向雇主宣導相關規定。

新住民家庭支持方面，將整合多語生活資訊、法律諮詢、親職教育、就業媒合及創業輔導，透過各鄉鎮市服務據點提供協助，並與學校合作加強多語親師溝通，支持新住民子女學習母語，協助新住民運用語言、飲食技藝及跨國經驗創業。

僑生在地發展方面，將與大專校院及在地企業合作，提供生活適應與職涯諮詢，串聯實習及就業機會，協助有意留台發展的僑生在新竹縣發揮專長。

鄭朝方也規畫擴大辦理縣級多元文化節，讓音樂演出及特色市集走進各鄉鎮市車站、商圈及公共空間，除邀請國際歌手，也鼓勵新住民、移工及僑生參與策畫、登台演出，讓每個在新竹縣生活的人，都有機會參與地方發展。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方將竹北市長任內最後一場演唱會獻給移工朋友，並提出移工權益保障等多元共榮四大主張。圖／鄭朝方競選辦公室提供