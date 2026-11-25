嘉義市長選戰倒數，市長、市議員及里長三合一選舉選票開印。值得注意的是，儘管嘉義市近年人口成長有限，甚至面臨人口外移問題，但選舉人數卻不減反增。嘉義市選舉委員會統計，這次市長選舉人數確定為21萬7540人，其中男性10萬2107人、女性11萬5433人，女性選舉人數比男性多出1萬3326人。

從歷屆選舉數據來看，嘉義市選舉人數呈現逐屆增加趨勢。2022年市長選舉人數為21萬4130人，相較這次增加3410人；2018年選舉人數為21萬2843人，相較這次增加4697人；2014年則有20萬8099人，相較這次增加9441人。換言之，12年間嘉義市選舉人數增加近萬人，與人口外移的現象形成對比。

選舉人數持續增加，除了人口結構老化、平均壽命延長，也與新世代年輕人陸續取得投票權有關。尤其這次選舉，首投族及年輕選民的動向，成為各陣營積極爭取的對象。

在藍白共推的市長候選人張啓楷與民進黨市長候選人王美惠競爭之下，如何爭取年輕選票、催出返鄉投票率，也成為選戰最後階段的重要課題。民進黨陣營呼籲在外地求學、工作的年輕嘉義人返鄉投票，希望透過年輕世代的參與，決定自己期待的城市未來；民眾黨則持續號召支持者及小草返鄉投票，盼凝聚年輕支持力量。

嘉義市人口雖然沒有明顯成長，但選舉人數卻逐屆增加，加上女性選民人數高於男性，呈現出不同於人口統計的選民結構。隨著投票日逼近，首投族、年輕選民以及外地工作返鄉投票族群，能否實際走進投票所，也將成為這次嘉義市長選舉值得觀察的現象。