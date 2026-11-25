國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚與台中市長盧秀燕、國民黨立委陳菁徽合體車掃，沿途不少民眾冒雨相挺。陳菁徽今天表示，沿途有不少年輕人特地跑出店家表達支持，讓她對選情更有信心，直言「這股氣勢，就是要贏了」。

陳菁徽表示，她要分享一個車上小故事，就是盧秀燕媽媽感超重，一上車就開始檢查其他人的裝備，包括別針有沒有別好、領子是否弄順、頭髮有沒有撥好，還特地拿出白色手套分給大家，提醒白色比較顯眼，民眾才看得清楚比出的3號手勢。

陳菁徽指出，車掃途中下雨，盧秀燕還不忘檢查她與柯志恩的眼線有沒有花掉，讓她想起小時候出門前，媽媽總會從上到下、從裡到外仔細檢查。她說，盧秀燕選戰經驗豐富，一起車掃真的信心滿滿；雲林縣長張麗善也是超級女戰將，傳授、分享許多選戰心得。

陳菁徽表示，昨晚最讓她感動的是，收到許多鄉親送來的小禮物，包括卡片、暖暖包、熱飲及花束。民眾自發前來支持，因為下雨，還貼心地用塑膠袋將禮物包好，她剛好站在車上靠近路邊的一側，接禮物接到手軟，讓她很感動。

陳菁徽說，沿途有不少年輕人吃飯吃到一半，特地跑出店家表達支持，這些年輕面孔讓她對柯志恩的選情更有信心；還有一名綁著國旗飄帶的自行車騎士，冒雨與車隊同行，後方如貪食蛇般的機車隊更是大排長龍。

陳菁徽呼籲，選戰最後幾天，拜託全台各地的支持者，打電話給高雄的親朋好友，幫忙拉票、催票，11月28日投票支持3號柯志恩，翻轉高雄。