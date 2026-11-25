台北市長選戰進入倒數，國民黨立委羅智強今日分享他跟台北市長蔣萬安互動的三個小故事，令他直言他所認識的蔣萬安：市政很E，選戰很I，選戰還剩三天，他想邀請大家，寫寫自己所認識的蔣萬安，也許是一次短短的互動，也許是老朋友相處多年的一件小事，「用你的故事為萬安加油」，11月27日晚上6時凱道選前之夜，一起到場為蔣萬安打氣，11月28日出門投票支持5號蔣萬安。

羅智強說，他先說，這一個月來，他和蔣萬安互動的三個故事。第一件，「防颱優先，暫停選舉」。10月19日，他正式接任蔣萬安的競選總幹事。選舉上的事，蔣萬安幾乎都很尊重他的意見。但他才剛接手，有一件事，蔣萬安就反覆交代他。

羅智強表示，當時，薔琵颱風可能來襲。蔣萬安一再提醒他，只要颱風警報一發布，競選活動就立刻停下來。10月22日，蔣萬安宣布暫停所有競選活動。那幾天，蔣萬安心心念念的，都是台北的防颱工作有沒有做妥當，市民的安全有沒有照顧到。

羅智強說，第二件，「市政行程，抱病還排」。我接任總幹事的時候，可以說是蔣萬安選情最艱難的時候，民進黨集全黨之力猛攻，抹黑、造謠、霸凌一波接一波，「洋流」場場爆滿，聲勢正高。他知道蔣萬安壓力有多大。而為了防颱，蔣萬安在風雨裡奔走、夜宿災害應變中心，還感冒了。

羅智強指出，市政經緯萬端，一件接著一件沒停過，10月31日就是首場市長辯論，能留給蔣萬安準備的時間少得可憐。他知道這場辯論有多重要，對此憂心不已。他還記得，辯論前兩天的深夜開會，蔣萬安明明已經很不舒服，整個人看起來很疲憊，隔天的市政行程卻還是排得滿滿的。

羅智強提到，那是他接任總幹事後，第一次這麼強烈地請蔣萬安把接下來兩天的行程全部取消，好好休息，準備辯論。蔣萬安大概第一次看他態度那麼堅持，但卻還不放棄的跟他討價還價。這個行程很重要，那個行程蔣萬安一定要去。說到最後，蔣萬安還問他，去一個、去兩個，可不可以？

羅智強描述，他很堅定的跟蔣萬安說，他當總幹事的時間不長，平常他都尊重蔣萬安的想法，這一次請聽他一次，把行程取消，先把病養好。蔣萬安才勉強答應。

羅智強說，第三件事，「默默守護翡翠水庫」。他到了選戰最後階段才知道，就是蔣萬安怎麼守住翡翠水庫。他畢竟是選戰幕僚，短短一個月的時間，對蔣萬安市政成績掌握有限。但他知道翡翠水庫的事情後，他問了蔣萬安：「市長，你也太低調了吧。這麼重要的政績，你也不說。」蔣回應：「智強，不好意思，我沒有想太多，只覺得是當市長的份內之事。」

羅智強表示，他並沒有怪蔣萬安的意思。他只是心裡有一個很深的感觸。對蔣萬安來說，守住水庫、照顧市民的用水，就是當市長應盡的本分。但對台北市民來說，中央連續三年盤點水庫設置光電，蔣萬安拒絕，守住的是翡翠水庫，守住的是台北市民的用水安全。

羅智強並強調，守住翡翠水庫有多重要，看看台南烏山頭、高雄阿公店，兩座水庫都設了光電板。當民進黨中央要在水庫推光電時，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲直接舉了白旗，背叛了高雄人和台南人的用水安全。還好台北有蔣萬安，蔣萬安為大台北600萬人，守住了乾淨的水。

羅智強說，他所認識的蔣萬安，市政很E，選戰很I。市政行程，蔣萬安病了還想多跑一站。選舉行程，颱風一來，蔣萬安說停就停。守住翡翠水庫，蔣萬安也只當是自己分內的事，低調到讓他這個總幹事到選戰後期才知。而他最佩服蔣萬安的，就是蔣萬安真的把大半的時間和心力，都放在當好台北市長這件事上。連自己病了，還惦記著隔天有哪些市政行程得去。