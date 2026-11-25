民進黨桃園市長候選人黃世杰以「配合中央政策」回應八口埤塘光電爭議，國民黨文傳會主委陳以信今批評，桃園珍貴的埤塘被種下光電板，黃世杰不但沒有反省，竟然還拿中央政策當擋箭牌；難道只要中央一聲令下，桃園的生態環境就可以犧牲？

陳以信指出，黃世杰的父親黃金德曾任桃園農田水利會長，黃世杰自己又曾任鄭文燦市府顧問，一個管水利、一個在市府，八口埤塘種下光電板，黃家父子究竟扮演什麼角色？有沒有替桃園農民把關？有沒有為埤塘生態發聲？難道現在一句「配合中央」，就想把責任推得一乾二淨？

陳以信批評，前有沈伯洋面對翡翠水庫光電爭議說「尊重經濟部專業」，後有黃世杰面對埤塘光電爭議說「配合中央政策」；一個尊重中央、一個配合中央，請問誰來尊重地方民意？誰來捍衛市民權益？難道民進黨的黨意永遠比地方民意重要？

陳以信表示，從觀音SRF電廠到八口埤塘光電，黃世杰不能遇到爭議就搬出中央卸責！連中央政策都不敢拒絕，如何讓市民相信他有能力捍衛桃園？黃世杰應立即交代黃家父子在埤塘光電決策過程中的角色，更應明確回答，未來中央再要求桃園埤塘種光電，他到底敢不敢說不？