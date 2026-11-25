行政院長卓榮泰昨與民進黨新北市長候選人蘇巧慧到八里參拜，蘇巧慧強調自己可以直通卓榮泰，爭取中央資源。民眾黨主席黃國昌在臉書發文表示，政院剋扣新北市一般性補助款和計畫型補助款總共253.78億時，明年新北市的捷運建設補助款遭到政院大幅減列54.1億，新莊國影二期前閣揆蘇貞昌核定經費由中央負擔，但地空著一放就是6年，是新北市卡細漢 還是蘇巧慧太無能？

黃國昌說，昨天，卓榮泰跑去幫蘇巧慧站台並一起到八里參拜，蘇巧慧強調自己可以直通卓榮泰，爭取中央資源，卓榮泰連忙附和稱讚蘇巧慧「深知地方需求、都能即時反映問題」。

黃國昌說，看完蘇巧慧跟卓榮泰演這齣爛戲，他只覺得很悲哀，按照蘇巧慧的邏輯，不是民進黨的人，就只能乖乖在一旁涼快嗎？蘇巧慧根本忘了，國家屬於國民全體，各地方縣市不管是由哪一個政黨主政，行政院都應該要公平對待，而非獨厚特定政黨執政的縣市。

黃國昌也說，既然蘇巧慧說她可以直通卓榮泰，他就很好奇，今年行政院剋扣新北市一般性補助款和計畫型補助款總共253.78億時，蘇巧慧有沒有替新北市民跟卓榮泰說過一句話？明年新北市的捷運建設補助款遭到行政院大幅減列54.1億時，蘇巧慧有沒有替新北市民跟卓榮泰說過一句話？新莊國影二期早在蘇貞昌擔任行政院長時就已核定經費由中央負擔，但地空著一放就是6年，到我今年3月4日開記者會宣示中央不做地方收回自己做前，蘇巧慧有沒有替新莊人跟卓榮泰說過一句話？

黃國昌說，顯然，蘇巧慧所謂的「直通卓榮泰」，就只是在騙票。否則的話，直通成這種樣子，是新北市民卡細漢還是蘇巧慧太無能？又或者是只有蘇家人需要國家投資、補助從國庫搬錢時，蘇巧慧才會認真「直通」？

黃國昌說，公然在神明面前騙票，真的都不會臉紅嗎？拒絕滿口謊言、違法搬錢的蘇氏吸血蟲寄生新北市政府，請大家與我一起支持真正做實事的市長—李四川，拜託大家了。