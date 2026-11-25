首都選戰競爭激烈，台北市長蔣萬安昨展開大車掃，挺蔣力擋翡翠水庫裝光電板的「水庫阿姨」，也與蔣萬安合照。水庫阿姨接受本報專訪時笑稱，她這一生沒做過什麼大事，就是平凡人、老百姓，但「我要為蔣萬安、為自己勇敢一次」，希望更多「水庫阿姨們」勇敢站出來。

蔣萬安昨午車掃第一站選在藍營票倉松山信義區，同行的五名議員候選人中，外界特別關注議員秦慧珠與蔣的互動。蔣萬安昨受訪後立刻與秦慧珠握手，媒體問秦要不要再握一次手，她直呼「不用凸顯我個人，剛剛握過了」。

下午車隊進入蔣的「本命區」中山區，以及深綠票倉的大同區。雖是上班日，許多開車民眾看到蔣萬安，馬上搖下車窗加油，甚至拿出國旗揮舞，更有許多店家的員工、顧客都跑出來揮手。

選戰倒數，台北市長蔣萬安（左二）昨天在中山大同區冒雨車掃，與熱情支持者擊掌。挺蔣擋下翡翠水庫裝光電板的「水庫阿姨」也現身車掃現場，與蔣合影。記者潘俊宏／攝影

網友發現，最近蔣萬安都穿紅色防風外套跑行程。蔣說，首次選立委時就穿這一件，已超過十年，每次選舉時天氣轉涼，都會拿出來穿，這件衣服非常耐穿保暖，「不用換，就跟市長一樣」。

車掃過程插曲多，台北府城隍廟主委林賢順在蔣萬安車隊經過時，為蔣掛上紅綾祝福；未料，網友稱蔣隨即拿下紅綾，譏是甘蔗事件重演，民進黨北市議員洪健益也批「偶包作祟」，將神明的加持往外推。蔣說明是因怕下雨淋濕先收起來，林賢順也表示拜完城隍爺一定會把紅綾拿下，不可能掛著回家，對神明並無不敬，直言「不懂的人多，黑白亂想的人更多」。

水庫阿姨昨也在路邊等待蔣萬安，北市富台里長羅至佑特地做了「水庫阿姨」牌子，蔣車掃經過認出來，兩人開心合影。水庫阿姨透露，日前參加蔣萬安「安心大遊行」，在市府大廳躲雨，沒想到遇到網紅街訪，憶起跟著里長去參觀翡翠水庫的感想，覺得「蔣萬安滿偉大的，多次幫我們擋了光電，這件事一直在我心裡」。「台北市有乾淨的水，就是因為蔣萬安幫忙守護，這一定要勇敢說出來。」她感嘆，這次選舉因為「洋流」，很多朋友不敢吭氣，擔心講話就會被出征，但蔣萬安就是一個實實在在、為市民做很多事情的市長，「大家應該不用怕、站出來」。

羅至佑說，北市觀傳局定期辦長青樂活一日遊，里民參加翡翠水庫行程，當時水庫阿姨聽得很專心，「她喚醒我們，這些台北市民習以為常的日常，其實是有人背後在默默守護努力」。