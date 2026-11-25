選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨起展開全市分區大車掃。外界關注他創辦的台灣民主實驗室，是否申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）的開放社會基金會（ＯＳＦ）相關經費。沈說，當然有，不過他是協會理事長不能支薪，申請經費都是拿給研究單位，「我一毛錢都沒有在口袋裡，因為我於法不能夠拿任何的金錢」。

根據ＯＳＦ公開資料，他以Doublethink Lab（台灣民主實驗室）四年共申請一三四萬九六八○美元（約台幣四千一百萬元）。為回應外界質疑，沈伯洋昨在臉書表示，他也曾申請過北市府的研究經費，研究員警涉貪風險，「當時我就是台北市政府的人嗎？」

沈伯洋大車掃昨上午從中正萬華區出發，下午到大安文山區，有別於先前大洋流計畫的「認領路段」，相關路線前晚才公布，沿途仍有大批支持者互動。車掃啟程前，議員候選人張銘祐拿出一條彩虹洋流飄帶請沈伯洋簽名，表示要送給一位已進入彌留階段的同志支持者，該支持者病中仍非常努力拉票。沈伯洋感性表示，人生常有遺憾，但想要投票的意志會留在世間，讓人感受到民主的重量；他也呼籲所有市民都不要放棄手中的選票。

昨雖是上班日，但車掃直播人數一度達到近四萬；下午降雨增強，仍不減支持者熱情，車隊經過新生南路一段、信義路三段時，沈伯洋發現妻子站在人群，突然大喊：「欸！我老婆，我看到了，太厲害了，果然是我的專長。」

對於申請索羅斯經費在Threads等社群瘋傳，沈伯洋昨說，對手很喜歡把索羅斯跟美國國際開發署（ＵＳＡＩＤ）連接在一起，但其實兩者沒有關係，再把ＵＳＡＩＤ跟ＣＩＡ（中情局）合在一起，所以大家常常聽到「沈伯洋是ＣＩＡ」的謠言；甚至連到共濟會，再連到蜥蜴人、外星人，使得選前要跟大家說明他不是蜥蜴人等，「也是滿逗趣的事」。

至於過去臉書發文又被挖出，曾提及台北是「一個沒救的地方，水準真的太低了」，沈回應，「我不會覺得台北真的沒救啦，我覺得沒救的可能就是我年輕的嘴巴而已」。