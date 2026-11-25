新北市長選情緊繃，國民黨立院黨團昨再追曠世智能案，國民黨新北市長候選人李四川表示，曠世智能到底有沒有違反利益衝突規定，「只有（民進黨候選人）蘇巧慧最清楚」，不應讓人民血汗錢投在蘇家，「贏了都是蘇家的，輸了都是國家的」。新北副市長劉和然也要求蘇在投票前交代清楚，讓外界檢視操守，「否則未來新北市的資源會不會也變成蘇家的？」

此外，民眾黨立委邱慧洳昨另爆，空手道教練徐唐成涉及兩起女童猥褻案，兩案裁定應執行刑六年，先前四次陳報假釋均未通過，質疑蘇巧慧服務處介入關心後，第五次申請假釋卻順利通過。民眾黨新北市議員候選人陳怡君說，民眾黨團向矯正署查證，雖獲稱未收到民意代表的書面關心，也未接獲助理來電查詢，但蘇巧慧坦承服務處助理有致電矯正署「關心」，雙方說法根本兜不攏，到底是誰在說謊？蘇巧慧應交代清楚。

針對藍白一再質疑，蘇競辦發言人馬亨亨．夷將說，蘇巧慧妹蘇巧純並非曠世智能公司的負責人，公司劉姓負責人依法申請投資，相關過程皆可供各界檢驗。蘇巧慧也回應，所謂關說案完全是扭曲、抹黑，就是一個民眾打電話到服務處陳情，助理去了解發現是性侵犯後，立刻停止後續服務，沒有任何關心，不該為了選舉扯東扯西。

國民黨立院黨團昨再揭露，國發基金與台企銀創投當初看中專業法人股東嘉實資訊，跟進投資曠世智能四千五百萬元，如今嘉實資訊退場，公股卻遲遲不退，質疑要全民當蘇家「接盤俠」。

國民黨團書記長許宇甄說，嘉實資訊在二○二○年就投資曠世智能，國發基金與台企銀創投二○二二年十一月跟進投資，共投入四千五百萬元，曠世智能隔年起營收衰退大幅虧損；查閱嘉實資訊財報，發現二○二五年起已無曠世智能持股，為何專業法人股東退場，公股卻死守爛攤子？

李四川昨在淡水車掃前受訪指出，曠世智能案談了近半年，蘇巧慧「已講了九次謊話」，曠世智能到底有沒有違反利益衝突規定，「只有她最清楚」；財政部、國發會聲稱本案沒有利益衝突問題，但政府每一毛錢都是人民納稅錢，「不要讓人民的血汗錢投在蘇家」。