九合一選戰倒數，國防部昨預告，中共預計明天發射運載火箭，飛行方向朝向西太平洋，預計經過台灣防空識別區上空，提醒民眾注意。由於二○二四年一月總統大選前夕，中共發射長征系列運載火箭飛行路徑飛越台灣本島南部大氣層外，國防部啟動空中威脅告警系統，引爆介選爭議，後來致歉，如今又逢選舉前夕，格外引人關注。

針對外界關切是否重演發布「國家級警報」的告警事件，軍方表示，國軍密切追蹤觀測中共發射運載火箭的航跡動向，並循例在掌握後對外發布新聞稿說明。

選舉最後衝刺階段，民進黨聚焦中共介選議題；國民黨立法院黨團昨批評，司法在選前淪為打擊在野黨黑手，質疑檢調辦案雙重標準，「有黨證就無敵，沒黨證只能聽天由命？」呼籲檢調應堅守司法獨立，拒絕司法介選。

民進黨立院黨團書記長范雲說，根據國安單位資料，中共介選新策略，包括串聯協力團體，由國台辦、地方台辦，透過旅遊、航空業者，提供台商及家人返鄉機票優惠及補助，動員台商回台投票，並指定支持特定候選人。

為因應中共對台認知作戰，民進黨立委王定宇、林楚茵等人提出國安雙法修正草案，提高「反滲透法」刑責，也擬明定公開鼓吹武統台灣者最高可罰一百萬元，相關網路內容情節重大可「封網」；軍公教等人員涉犯國安相關罪行，經法院任一審級判處有期徒刑以上之刑，即暫停發給半數退休金。