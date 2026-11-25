花蓮縣長選舉三腳督，國民黨候選人游淑貞及無黨籍候選人張峻、魏嘉賢持續透過車隊掃街、徒步拜票，深入各地爭取選民認同，選前之夜，花蓮市區成為人氣較勁的主場。警方屆時將動員百名警民力投入勤務，二十七日下午四時至晚間十一時，三十四處路口機動交通管制。

據了解，魏嘉賢競選團隊預計二十七日晚間六時三十分，在花蓮市「石來運轉」噴水池旁集合出發；張峻團隊則選在二十六日晚間先於市區遊行，二十七日再轉往吉安鄉掃街。

至於游淑貞團隊目前仍在安排相關行程，外界預期可能循藍營過往造勢模式，在金三角商圈舉辦遊行活動，讓選前最後一夜的競爭更加激烈。

警方表示，考量選前之夜有縣長及縣議員候選人陸續舉辦造勢與集會遊行，部分路線可能交錯，且活動地點集中於市區主要道路，已預先規畫三十四處交通路口管制，並將依現場車流、人潮及隊伍行進狀況，彈性調整管制方式，避免交通打結及人車衝突。

警方指出，二十七日下午四時至晚間十一時，中山路、中正路、中華路、和平路、福町路及重慶路等市區道路，將依各候選人遊行隊伍通過時間實施管制，提醒民眾事先安排替代行車路線，盡量避開活動區域，行經周邊道路應放慢車速，並遵從員警指揮。