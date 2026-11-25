宜蘭縣長選舉激戰，國民黨候選人吳宗憲昨由新北市長侯友宜陪同車掃，民進黨候選人林國漳由賴清德總統率行政院長卓榮泰等大軍造勢，吳宗憲昨表示，這段期間林國漳爆出非常多爭議，最近又被爆炒地皮，受檢驗是政治人物的責任與義務，呼籲林說清楚；林國漳回應，對手接力發動負面攻勢，不斷抹黑，將提告。

面對民進黨府院黨大軍出動齊力輔選，吳宗憲昨由新北市長侯友宜陪同車掃，吳表示，自己有老長官（侯友宜）、好同事的支持，是最大的底氣，喊話總統應以國事為重，不要整天想選舉跟罷免。

黃國昌前天發文「拒絕新潮流炒地集團入主宜蘭」，質疑林國漳與新潮流大老林錫耀、炒地集團成員陳正曜等連結甚深；昨再爆料林國漳投資亞別建設礁溪建案，準備在「特定農業區的農牧用地」違法畫設停車位，不僅破壞宜蘭農地，也明確違法，沒有資格擔任宜蘭縣長。他還前往現勘林國漳違法情形，發現正在整地。

「受檢驗是政治人物的責任與義務」吳宗憲呼籲林把話說清楚，不能再用「被抹黑」或「不隨之起舞」這種話敷衍，這不是一個負責任的態度。

林國漳回應，對手陣營接力發動「連連看」式的負面攻勢，不斷抹黑合法投資，抹黑影片、布條到看板鋪天蓋地，將委由律師提告。黃國昌回應，林國漳難道沒有投資民進黨前秘書長林錫耀胞弟林明賢任監察人的亞別建設礁溪建案？「請問是要告我什麼？」

賴總統晚間為林國漳輔選時說，吳宗憲在立院接受傅崐萁指揮，「傅崐萁叫他站著不敢坐著，叫他去東不敢去西，叫他閃開不敢擋路」，誰比較正派、溫暖、適合帶領宜蘭？十分清楚。