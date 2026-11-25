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新北選情膠著／最後一哩路 綠衝聲量、藍組織戰
新北市長選戰膠著，藍綠重量級人物接力上陣，從中央到地方、從造勢舞台到街頭巷戰，輔選戰線全面升溫。
藍綠雙方均以催出支持者及拉高投票率視為首要目標，綠營透過府院黨高層密集輔選，持續堆疊政治聲量；藍營借重地方執政連結與基層組織力量，將輔選觸角深入街頭巷弄，藍綠在選戰最後一哩路寸土不讓。
民進黨近期加大輔選力道，賴清德總統、前總統蔡英文及行政院長卓榮泰等府院黨接力新北助陣，透過密集站台、車掃及造勢，展現對蘇巧慧的重視，執政團隊在新北投入大量政治資源，表面是為蘇巧慧助選，背後有更長遠政治盤算，高層密集進場，反映不僅地方選舉，更牽動二○二八年總統布局。
賴清德頻到新北輔選宣傳執政成績，希望獲得輔選戰功，要和勝選綁定，盼能改變地方執政格局。蔡英文卸任總統後，對年輕族群、淡綠族群有號召力，陳其邁等英系要角仍在累積政治實力之際，蔡的政治聲量仍是英系重要資產。中央高層密集站台，志在破圈觸及更多選民。
現任市長侯友宜八年執政，則是李四川主打市政延續的重要連結。陪車掃、號召里長系統相挺，侯友宜除操盤選戰，也持續站在第一線，將市政建設、地方熟悉度與接棒訴求帶進各個選區。立法院長韓國瑜助陣、台北市長蔣萬安的萬川連線都為李四川拉抬，要守住國民黨在新北廿一年的執政權。
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