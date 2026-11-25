民進黨創黨黨員、苗栗縣通苑選區議員候選人杜文卿遭爆支持國民黨鍾東錦，民進黨昨決議開除黨籍，杜解釋，起因民進黨縣長候選人陳品安支持無黨籍議員候選人陳薈茗，他才說的一時氣話，黨中央「未查先判」太粗暴。陳品安則強調，自己會持續與認同苗栗進步發展的力量共同努力。

民進黨在通苑選區提名杜文卿與現任議員翁杰，杜不滿陳品安多次公開相挺曾任其秘書的陳薈茗，憂心被邊緣化，他寫信向賴清德總統、行政院長卓榮泰又未獲回音。廿二日在苑裡西平里長候選人鄭亦翔競選總部成立大會上，公開表達支持鍾東錦，還嗆黨中央；縣黨部昨認定違紀助選，決議除名杜文卿。

杜文卿昨出面解釋，不諱言平時有些選民服務事項，有拜託鍾東錦幫忙，當天發言是客套話及還人情，實際未運作支持鍾東錦，並強調通苑選區並非沒有民進黨人選，陳品安卻支持無黨籍陳薈茗，他才有的情緒發言。杜也痛心，自己數十年為民進黨在苗栗縣開疆闢土，未經調查就開除黨籍，民進黨民主何在？更像是共產黨。

陳品安、鍾東錦昨都出席第二場縣長電視政見發表會。針對杜文卿喊話挺鍾東錦一事，陳品安回應表示遺憾，將持續結合無黨籍及認同苗栗進步發展的力量共同努力；鍾東錦則表達感謝，祝福杜文卿高票當選議員。

政見發表會上，鍾東錦與陳品安除了各自表述產業、交通、福利等政見，也針對重點議題向對手提出質疑。鍾東錦提及綠營中央執政宣稱挹注廿一億元支持衛福部苗栗醫院籌建急重症大樓是「吹牛皮」，實際僅四億元，其餘都是醫院基金；陳品安則質疑鍾東錦迴避多項質疑，例如任內六度赴中國，應具體交代出訪成果。