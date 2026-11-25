桃園市長選戰持續攻防光電埤塘爭議，市長張善政昨再批民進黨對手黃世杰未善盡把關，將埤塘種光電、ＳＲＦ錯誤政策推說是選舉口水戰，市府也指黃在立委任內未監督過埤塘光電政策，要求清楚說明。黃世杰回應，前市長鄭文燦任內就不再推動埤塘光電。但遭在地里長反擊，是居民抗爭才停止。

張善政拚連任，昨一早到中壢大市場拜票，接著參加平鎮大團結造勢，除了力推國民黨議員候選人，也再批二○一七年時任總統蔡英文、市長鄭文燦推動的埤塘光電是錯誤政策。他表示，對手黃世杰稱二○一七年後就不再於埤塘種光電板，但只說了前半段，隔年又在五口埤塘蓋光電板，質疑只暫停兩個月，這叫做暫停嗎？

「黃世杰說這是選舉口水，光電板影響埤塘水質，怎麼叫做口水？」張善政火力全開續轟，黃擔任立委面對錯誤政策一聲不吭，反觀南部綠委都曾質詢過農田水利設施光電板爭議，黃的態度就跟先前三家ＳＲＦ進到觀音一樣。張並引述中壢內定里長劉家順臉書發文，劉當年帶里民抗爭擋下光電板，才有如今休閒埤塘環境。

桃市府新聞處長羅楚東也質疑，黃世杰父親黃金德曾在農田水利會任職，父子與水利會關係千絲萬縷，檢視黃過去立委任內，針對家鄉八口埤塘光電「零質詢、零監督」，應向大眾說明過去究竟做了什麼監督？藍營議員詹江村也舉觀音區水利地今年砍樹新種光電為例，質問黃若當選是否會「被動配合」中央政策種光電？

黃世杰昨選前衝刺持續車隊掃街，針對藍營質疑重申，埤塘光電是地方配合中央推行政策，在鄭文燦任內就結束，迄今未有推動計畫，並指藍營操作桃園重視的埤塘，假議題不可取。黃競辦發言人簡伊翎駁斥質疑，強調行政院長卓榮泰已以翡翠水庫為例說明，不會設光電板，不應為了選舉抹黑造謠。