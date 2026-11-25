台東縣後山文化工作協會提出「文化十問」給台東縣長候選人，協會近日先拜訪國民黨吳秀華，雙方簽署文化建設願景藍圖同意書；民進黨陳瑩昨對文化十問回應，提出在縣府設置「設計長」、研議「一日文化假」等文化政見。

後山文化工作協會本月提出的文化十問，包括有何具體的文化發展政策以展現族群共榮、地方政府如何編列與運用預算深耕文化藝術教育、是否有具體籌設規畫台東文學館、北町日式建築群的營運模式與文化管理方向等十項。

後山文化工作協會理事長林勝賢日前受邀到吳秀華競選服務處，雙方針對台東文學館設置等議題深入交流，並簽文化建設願景藍圖同意書；吳秀華說，文化不應只是活動或節慶，更需要長期制度支持與資源投入。

吳秀華說，針對文學館、文學人才培育及文學營等建議，若當選將積極研議推動，讓文學館成為創作交流、人才培育及文化傳承基地，也希望透過公私協力，讓在地作家、文史工作者及年輕創作者有更多發揮空間。

陳瑩昨辦「回應文化十問暨文化政見說明」記者會，提出在縣府設置「設計長」統籌城鄉公共空間美感、安全標準及無障礙設計，主張持續推動「台東學」、爭取台灣設計展到台東舉辦、研議「一日文化假」鼓勵學生實際參與祭典、接觸傳統。

行政院副院長鄭麗君昨也透過影片說，肯定陳瑩提出設置設計長、推動美學與設計主流化、參與式預算及深化「台東學」等構想，透過民間創意參與施政，能讓台東文化更加多元蓬勃。