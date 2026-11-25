聽新聞
0:00 / 0:00
台東縣長政見比拚！吳秀華研議推動文學館 陳瑩提出「一日文化假」
台東縣後山文化工作協會提出「文化十問」給台東縣長候選人，協會近日先拜訪國民黨吳秀華，雙方簽署文化建設願景藍圖同意書；民進黨陳瑩昨對文化十問回應，提出在縣府設置「設計長」、研議「一日文化假」等文化政見。
後山文化工作協會本月提出的文化十問，包括有何具體的文化發展政策以展現族群共榮、地方政府如何編列與運用預算深耕文化藝術教育、是否有具體籌設規畫台東文學館、北町日式建築群的營運模式與文化管理方向等十項。
後山文化工作協會理事長林勝賢日前受邀到吳秀華競選服務處，雙方針對台東文學館設置等議題深入交流，並簽文化建設願景藍圖同意書；吳秀華說，文化不應只是活動或節慶，更需要長期制度支持與資源投入。
吳秀華說，針對文學館、文學人才培育及文學營等建議，若當選將積極研議推動，讓文學館成為創作交流、人才培育及文化傳承基地，也希望透過公私協力，讓在地作家、文史工作者及年輕創作者有更多發揮空間。
陳瑩昨辦「回應文化十問暨文化政見說明」記者會，提出在縣府設置「設計長」統籌城鄉公共空間美感、安全標準及無障礙設計，主張持續推動「台東學」、爭取台灣設計展到台東舉辦、研議「一日文化假」鼓勵學生實際參與祭典、接觸傳統。
行政院副院長鄭麗君昨也透過影片說，肯定陳瑩提出設置設計長、推動美學與設計主流化、參與式預算及深化「台東學」等構想，透過民間創意參與施政，能讓台東文化更加多元蓬勃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。