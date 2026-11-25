民進黨台中市長候選人何欣純（左）、總統府秘書長潘孟安（右）從神岡新和宮出發車隊掃街。記者黃仲裕／攝影

國民黨五名台中立委昨批民進黨市長候選人何欣純在普發現金及中火無煤表決上悖離民意，何欣純反嗆對手拼湊、抹黑打負面選舉；國民黨候選人江啟臣則質疑，何欣純既然承諾延續老人健保補助，為何不支持修法由中央全額補助，為台中市庫省四十億轉用在其他老人福利。

藍委指出，何欣純未參與立院普發現金兩萬元案及長輩健保費補助表決，提高老農津貼案也隨民進黨團集體未投票。另在二○二八中火無煤、酒駕再犯致死刑度等提案中投下反對票。

何欣純昨在豐原水果批發零售市場及第一市場拜票時嘆氣表示「還是很遺憾」，對方陣營用抹黑手段、拼湊的手法造謠抹黑，市民不會喜歡也應唾棄。她重申，老人健保補助市府已編預算，當選後一定會延續並執行；另一貫主張敬老愛心卡每月不歸零、擴大使用範圍，反問對手「也跟進了」，為何不提正向政策，反而打負面選戰，相信台中市民有智慧。

江啟臣接受主持人黃光芹訪問時說，台中市府補助老人健保補助一年約四十億元，八年花費逾三百億，台中雖付得起，其他縣市未必負擔起；支持老人福利法修正案，改由中央全額補助，就為台中省下四十億，轉作其他長者福利，何樂不為？談及藍委主張普發現金二萬元是否成為選戰利器？江啟臣說，超徵稅收若有一兆元，還稅於給民眾四千六百億元，賴政府還有五千四百億元可用，「出發點是超徵，不是選舉。」

何欣純昨由總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁陪同車掃。潘孟安肯定她在立法院的表現，盼她帶領台中迎向「欣時代」。何欣純說，未來會全面盤點各區需求，推動大台中均衡發展，並預告前總統蔡英文今天下午將到豐原陪她車掃。

江啟臣昨則由議長張清照陪同在海線車掃，他表示「台中啟程」國旗飄帶受歡迎，選前之夜也會與支持者分享。他強調，接棒盧秀燕不是原地踏步，而是在原有基礎跑更快，做更好。選戰關鍵的是市長能為城市帶來什麼、解決哪些問題。