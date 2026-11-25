國民黨台南市長候選人謝龍介提出若當選「市民能領到普發兩萬元」政見，市長黃偉哲昨批「乞丐許大願」，想拿公家的錢挽救選情；對此謝龍介反駁，以財源絕對做得到。陳亭妃昨鐵馬催票活動到下營區，表示從下營到選前一天集結於長勝營區，「代表台南要一路贏」。

謝龍介昨上午到玉井、南化、左鎮等山區的宮廟參香、拜票，他回應黃偉哲批評，指出台南普通統籌分配稅款明年度增至五五六億元，普發市民兩萬元約需三七○億元，絕對做得到，向議會報告後一年內未能完成，就辭職謝罪；他也說，水源保護區內修建房屋受嚴格限制，烏山頭水庫卻設大面積光電板，上任一年內無法拆除，同樣辭職負責。

謝龍介晚間則於花園夜市辦募款餐會，席開約三百桌，氣溫下降又不時飄細雨，支持者仍座無虛席，撐傘「吃桌」力挺，雲林縣長張麗善助講說，謝龍介非常堅決，相信當選市長後一年內會拆烏山頭水面型光電板，守護乾淨水源。謝龍介再說，「守護水源不分藍綠白」，若連用水安全都無法捍衛，就沒有資格擔任市長。

陳亭妃卅七區鐵馬催票行動昨上午從下營區出發，她公布本月三日從歸仁仁壽宮出發以來，截至前天六甲行程結束，已連續騎十五天、走過廿九個行政區，累積騎行超過七七○公里，鐵馬行動全程一定要騎破千公里。

陳亭妃說，選在下營公布這項消息，因下營台語諧音有「會贏」的好兆頭，不只是數字上的突破，更代表自己不論遇到什麼困難、上山下海都會堅持走進地方、傾聽人民聲音，到最後集結新營區的長勝營區，代表台南要一路贏，「不只要贏二○二六，更要團結力量，一路贏到二○二八」。陳亭妃表示，廿七日在長勝營區辦造勢，會發放「洋流妃起來」飄帶，前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、立委王世堅都將出席。