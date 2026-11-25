本報昨報導高雄市農業局三年前欲在大樹果菜市場打造十二點五億元的蔬果冷鏈中心計畫中斷，推動此案的農業局前局長張清榮卻另與人購私人農地，租給大樹農會蓋集貨場，對此國民黨市長候選人柯志恩昨批，張是民進黨賴瑞隆的農漁水利後援會副總會長，應說清楚利益爭議；賴瑞隆競總回應，這是選前烏賊戰術。

「大樹蔬果冷鏈中心與大樹農會集貨場是不同計畫」，農業局指出，因原有集貨場出現租約問題，農民集貨有急迫性，遂由農民團體自行決定規畫設置的農產品集貨場域，並向中央爭取補助計畫興建集貨場，市府將持續關注進度、適時提供必要協助。

農業局表示，經監察院今年七月三日函覆調查結果，確認張清榮與大樹集貨場並無違反公務人員利益衝突迴避法，也查無利用職權或職務來圖謀變更土地成特定目的事業用地之情事。

高市議會國民黨團指控，張清榮在農業局長任內與大樹農會幹部集資購地並推動土地變更，在冷鏈物流中心停擺後，農會在該土地興建集貨場，有公務人員利益衝突迴避問題。柯志恩則說，賴瑞隆後援會近期爆發多起爭議都涉及其後援會重要幹部，為何頻頻與利益爭議有所關聯？「若用人都是自己人，又如何讓市民相信未來不會衍生類似事件，如何讓大家放心？」

賴瑞隆競辦回應，相關疑點農業局及當事人已說明清楚，選戰最後四天，烏賊戰術不斷上演中，國民黨永遠學不會正向選舉，也不提出對市民、產業有幫助的願景，這樣不會得到市民認同。

柯志恩昨深入左營、楠梓大車掃，下午與雲林縣長張麗善拜票，晚間再與台中市長盧秀燕一同車掃，這也是盧半年內三度南下高雄輔選；盧秀燕親暱稱呼柯「我的好妹妹」、大讚「她愛高雄愛到無法度，她是最愛高雄的人」，相信將來一定會是好市長。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）昨與立法委員黃捷（右）一起掃街拉票。記者劉學聖／攝影

賴瑞隆昨上午去大社果菜市場拜票，幾乎攤攤光顧，後又在立委黃捷陪同下前往鼓山、鹽埕等區掃街拜票，沿途不少支持者揮舞他的競選旗幟高呼「凍蒜」，晚間則前進三多、五福及六合等商圈與市民近距離互動。