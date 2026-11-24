新北市長候選人李四川今晚與立法院長韓國瑜前往林口展開車隊掃街，有名20歲年輕首投族站上街頭，高舉應援牌為李四川加油，還有民眾舉著「今天我生日，希望你當選」手板，以生日心願獻上祝福，甚至有高雄鄉親特別舉牌感謝李四川與韓國瑜在高雄推動的治水成果，讓寒冷的林口雨夜充滿溫暖。

車掃前李四川先前往林口贊天宮，在主委王家伸陪同下參拜。在林口聯合競選總部準備出發前，許多支持者拿著奶昔大哥手板、海報熱情應援，並遞上奶昔包請李四川簽名。立法委員洪孟楷、新北市議員蔡淑君、陳明義，以及市議員候選人鄭丞宏、蔡佩呈都共同參與，其中蔡淑君擔任麥克風手，沿途向鄉親問候、懇託，展現團結相挺的氣勢。

車隊行經街巷，有鄉親直接將「川伯當選」手舉牌交到戰車上，沿路支持民眾也不斷熱情揮手並高呼凍蒜。繼20日新店寒夜車掃後，韓國瑜今晚再度陪同李四川站上戰車，延續過去在高雄共同打拚的情誼。從攜手推動「路平、燈亮、水溝通」，到如今在林口雨夜並肩向鄉親懇託，韓國瑜戴起桃園市長張善政的白色「好善手」手套，與李四川一同沿途向鄉親揮手，兩人更合比愛心，展現老戰友的默契。

途中更有一位來自高雄鳳山民眾舉牌感謝李四川、韓國瑜在高雄市推動治水，改善35年來逢雨必淹的情況，令兩人相當驚喜與感動。沿途許多高樓住戶特地走到陽台打招呼，天橋上也有民眾為車隊加油。行經薑母鴨店時，用餐的顧客放下碗筷，跑出店外熱情應援；還有民眾直接在水果攤買了一大袋水果送上，用最樸實的方式表達心意。

李四川表示將持續推動「新桃林線」，串聯林口與桃園，並透過跨縣市、跨單位協調，改善林口聯外交通瓶頸；長者照顧方面將推動敬老卡300點悠遊卡化，擴大日常消費及就診使用範圍，讓福利政策更貼近鄉親生活。

李四川表示，感謝韓國瑜院長再次陪同，更感謝每一位在寒冷雨夜中站出來的林口鄉親。有人放下手邊的事、有人暫時離開熱騰騰的餐桌，只為走到街頭揮揮手、說聲加油，這些心意都會放在心上。每一份溫暖都是繼續向前的力量，也是未來必須用認真做事回應的期待。懇請大家幫忙拉票、催票，11月28日無論天氣如何，都一定要出門投票，「票投3，挺四川」，讓李四川有機會用實際行動回報鄉親。

民眾手做川伯當選的手板。圖／李四川競選辦公室提供

李四川幫支持者簽名。記者黃子騰／攝影

首投族高舉標語幫李四川加油。圖／李四川競選辦公室提供

立委洪孟楷與李四川一同登上宣傳車拜票。記者黃子騰／攝影

鳳山的鄉親出現在街頭為李四川加油。圖／李四川競選辦公室提供

立法院長韓國瑜在應援點登上宣傳車與李四川一同車隊掃街。記者黃子騰／攝影