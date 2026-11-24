民進黨台北市長候選人沈伯洋今天晚上開直播，線上超過10萬人觀看，沈伯洋在直播中分享，有支持者感謝沈帶來「正向選舉」，沈除了感謝外，也分享自己今天滑社群看到對手陣營支持者稱蔣萬安陣營都正面選舉，都不會辱罵、抹黑，「我這陣子到底遇到是什麼，我都已經變台北最大藥頭」直呼平行世界滿可怕。

沈伯洋今天晚上再度開直播，尚未開始前線上已有2萬多人線上等待，而沈開始後人數更直線飆升， 線上人數一度超過10萬人，而沈繼昨天分享數學唸書方法後，今天更「學長學弟」連線，邀請桃園市長候選人黃世杰分享唸書方法，還稱「他這輩子不知道有沒有拿過第二名」。

黃世杰說，腦袋裡面記憶的方式是分很多類別，所以他用很多顏色的筆到處畫，讀書時就要分類資訊，重點之後會重新整理過，是把這個東西唸到自己的腦袋裡面，可以用自己的話重新講一遍，這樣就算是消化完了，「必須要做到這件事情才可以真的記得」如果是死背記憶就會真的很短期，一下就忘了這樣。