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李四川、韓國瑜再合體林口車掃 沿途民眾熱情高喊凍蒜
國民黨新北市長候選人李四川與立法院長韓國瑜晚上再度合體在新北市林口區車隊掃街，兩人過程中一起手牽手、比愛心、比3號「OK」手勢拜票，不少民眾揮舞國旗高喊「凍蒜」，很多民眾衝上前握手，還有民眾送上兩顆鳳梨祝賀高票當選。途中遇到兩個外國人，李四川也不忘拉票。
立法院長韓國瑜19:50加入車掃，前半段由立委洪孟楷陪同車隊掃街，這是韓院長第二次陪同國民黨新北市長候選人李四川車掃，車隊沿途行經大街小巷，不少民眾喊加油。
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