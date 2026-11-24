選戰進入最後倒數三天，民眾黨創黨主席柯文哲今日行程滿檔，上午在台中市輔選後，下午隨即南下彰化縣全力催票。柯文哲先赴二林鎮陪同縣議員候選人洪雅婷車隊掃街，晚間則轉往彰化市，與尋求連任的縣議員吳韋達，以及彰化市民代表南區候選人薛方壹、西區候選人林亞軒一同車隊拜票，力拚在彰化縣提名的5席縣議員候選人全壘打。

面對選戰最後關頭，柯文哲向支持者與候選人喊話表示，只剩下最後三天，「只有一句話，一定要全部上，咬緊牙關拚到底、義無反顧拚到底。」針對爭取連任的吳韋達，柯文哲也表達高度肯定與信心，直言吳韋達表現穩健、「沒問題」，最後階段只要保持平常心即可，不需要再做多餘的包裝。

談及民眾黨在地方的發展策略，柯文哲強調，民眾黨必須從過去的「網路政黨」逐步落實到地方政治，因此基層一定要有議員與市民代表。他坦言「我現在已經想通了，我們不要幻想一步登天，就是慢慢把它做起來這最重要。」他並以議員帶領市民代表組成服務團隊為例，指出透過這樣一步一腳印擴充基層實力，才是最務實的做法。

此外，針對外界關注柯文哲先前曾提及「全國縣市議員若未達18席就Game Over」一說，柯文哲今日受訪時回應，民眾黨目前在全國共有14席議員，這次選舉目標「一定要增加」；至於心目中具體的成長席次目標，他則笑稱：「增加目標我心裡面知道，但是不可以告訴你。」

民眾黨創黨主席柯文哲今日到彰化輔選，為選戰衝刺。記者林敬家/攝影