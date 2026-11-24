府院黨大軍強力助選林國漳 賴清德批吳宗憲「傅崐萁叫他站不敢坐著」
民進黨宜蘭縣長林國漳今天在溪南競總舉辦大型造勢晚會，黨主席、賴清德總統及行政院長卓榮泰連袂助講。賴清德痛批林的對手吳宗憲在立法院受傅崐萁指揮，為官位空降參選；也拿「洋流」對比，說林國漳和沈伯洋都分享專業的特質，呼籲正派、溫暖的林國漳。
吳宗憲反擊「空降說」，賴清德總統提名新北市長候選人蘇巧慧與苗栗縣長候選人陳品安時，表示「你沒有辦法決定在什麼地方出生，但你可以決定你要在哪裡奮鬥」，吳宗憲秉持這精神，一直在宜蘭努力奮鬥。況且賴清德自己也並非在台南出生，卻競選台南市長，又在表演「綠能，你不能」。
賴清德舉3點理由要投林國漳，第一是林國漳在宜蘭出生、長大、求學，學成後回鄉服務30年，為宜蘭才參選；但吳宗憲是空降，為縣長官位才到宜蘭參選，如果空降、只會抹黑攻擊的人當選，未來國民黨一定如法炮製，縣長還是會派外面的人來。
賴清德說，宜蘭縣長要選出正派溫暖的人，林國漳擔任過法扶宜蘭分會長、車禍受難者關懷協會理事長等，代表有愛心、專業受到司法界肯定，且林國漳在社區大學、宜蘭大學教書多年，有和沈伯洋一樣的特質，樂於將專業分享給學生和社會；吳是國民黨不分區立委，在立院接受傅崐萁指揮，「傅崐萁叫他站著不敢坐著，叫他去東不敢去西，叫他閃開不敢擋路」，兩個人相比，誰較正派、溫暖、適合帶領宜蘭？十分清楚。
賴清德表示，最後一點是當選後要馬上可以投入縣政工作，必須對縣政相當了解。林國漳多年來擔任宜蘭縣選委會選監小組召集人，還在縣府環保、醫療糾紛、國賠等委員會擔任委員，前前後後超過30個，非常了解縣政，當選後馬上就能服務縣民。
行政院長卓榮泰說，這場選舉，宜蘭人民對林國漳和他的對手有不一樣的標準，對林國漳的要求是向幾位替宜蘭打拚的民主先進致敬、學習，讓民主再度開花結果，但對他的對手的要求，只要「超越林姿妙」，不要知法犯法、不貪汙、洗錢、不被起訴就可以，對兩個人的標準差別非常大。
卓榮泰盛讚林國漳懂法律、組織與公司治理，有很好的行政效率，是最好的宜蘭縣長人選，中央政府對宜蘭的種種建設，需要地方全力配合，等著與宜蘭再度高效率的合作。
吳宗憲競辦表示，無論先來後到，想要對宜蘭付出與貢獻的人，就是宜蘭人，吳宗憲經過兩輪全縣初選、以民主機制產生的候選人，反觀林國漳未經初選、由賴總統直接欽點，究竟誰才是不尊重宜蘭人的意志？誰真正做事爭取認同，誰一味護航中央只會抹黑潑髒水，鄉親都有公斷。
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