民進黨宜蘭縣長林國漳今天在溪南競總舉辦大型造勢晚會，黨主席、賴清德總統及行政院長卓榮泰連袂助講。賴清德痛批林的對手吳宗憲在立法院受傅崐萁指揮，為官位空降參選；也拿「洋流」對比，說林國漳和沈伯洋都分享專業的特質，呼籲正派、溫暖的林國漳。

吳宗憲反擊「空降說」，賴清德總統提名新北市長候選人蘇巧慧與苗栗縣長候選人陳品安時，表示「你沒有辦法決定在什麼地方出生，但你可以決定你要在哪裡奮鬥」，吳宗憲秉持這精神，一直在宜蘭努力奮鬥。況且賴清德自己也並非在台南出生，卻競選台南市長，又在表演「綠能，你不能」。

賴清德舉3點理由要投林國漳，第一是林國漳在宜蘭出生、長大、求學，學成後回鄉服務30年，為宜蘭才參選；但吳宗憲是空降，為縣長官位才到宜蘭參選，如果空降、只會抹黑攻擊的人當選，未來國民黨一定如法炮製，縣長還是會派外面的人來。

賴清德說，宜蘭縣長要選出正派溫暖的人，林國漳擔任過法扶宜蘭分會長、車禍受難者關懷協會理事長等，代表有愛心、專業受到司法界肯定，且林國漳在社區大學、宜蘭大學教書多年，有和沈伯洋一樣的特質，樂於將專業分享給學生和社會；吳是國民黨不分區立委，在立院接受傅崐萁指揮，「傅崐萁叫他站著不敢坐著，叫他去東不敢去西，叫他閃開不敢擋路」，兩個人相比，誰較正派、溫暖、適合帶領宜蘭？十分清楚。

賴清德表示，最後一點是當選後要馬上可以投入縣政工作，必須對縣政相當了解。林國漳多年來擔任宜蘭縣選委會選監小組召集人，還在縣府環保、醫療糾紛、國賠等委員會擔任委員，前前後後超過30個，非常了解縣政，當選後馬上就能服務縣民。

行政院長卓榮泰說，這場選舉，宜蘭人民對林國漳和他的對手有不一樣的標準，對林國漳的要求是向幾位替宜蘭打拚的民主先進致敬、學習，讓民主再度開花結果，但對他的對手的要求，只要「超越林姿妙」，不要知法犯法、不貪汙、洗錢、不被起訴就可以，對兩個人的標準差別非常大。

卓榮泰盛讚林國漳懂法律、組織與公司治理，有很好的行政效率，是最好的宜蘭縣長人選，中央政府對宜蘭的種種建設，需要地方全力配合，等著與宜蘭再度高效率的合作。

吳宗憲競辦表示，無論先來後到，想要對宜蘭付出與貢獻的人，就是宜蘭人，吳宗憲經過兩輪全縣初選、以民主機制產生的候選人，反觀林國漳未經初選、由賴總統直接欽點，究竟誰才是不尊重宜蘭人的意志？誰真正做事爭取認同，誰一味護航中央只會抹黑潑髒水，鄉親都有公斷。

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天晚上在溪南競選總部舉行造勢大會。記者胡經周／攝影

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳（中）今晚在溪南競選總部舉行造勢大會，賴清德總統（右）站台力挺。記者胡經周／攝影

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳（中）今天晚上在溪南競選總部舉行造勢大會，賴清德總統（左）出席力挺，呼籲大家支持最能穩健帶領宜蘭前進的林國漳。記者胡經周／攝影