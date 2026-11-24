選戰倒數4天，國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在花園夜市舉辦募款餐會，席開約300桌，今晚氣溫驟降，時不時飄著毛毛雨，支持者仍不畏風雨、座無虛席撐傘「吃桌」力挺，現場也邀集雲林縣長張麗善到場助講，「凍蒜」聲此起彼落，也展現藍軍團結氣勢。

謝龍介花園夜市募款餐會約晚間6時36分開始，由音樂創作人朱康熱情開場暖場，隨後由張麗善、立委游灝及民眾黨台南市黨部主委顏耀星、新北市議員陳世軒等人助講，謝龍介則預計晚間8點大進場致詞，隨後逐桌敬酒。

「風雨生信心！」張麗善說，民進黨執政縣市全力配合中央推動光電政策，並在烏山頭水庫水域設置水面型太陽能光電板，嚴重威脅民眾飲用水安全與健康，但謝龍介非常堅決、讓鄉親非常有信心，相信謝龍介當選市長後，1年內會拆除水庫光電板，為市民守護乾淨水源。

她也提到，藍白黨團力推「65歲以上長者免繳健保費」，希望落實醫療平權並減輕年輕扶養世代負擔，中央不應推諉或挑起世代對立；自己身為農業縣長，也呼籲中央應將現行約8千元的老農津貼提升，給予長年守護糧食安全的基層農民實質且應有的尊嚴照護。

近期烏山頭水庫光電板議題成為選舉攻防，謝龍介也重申三大宣示，包含拆除烏山頭水庫光電板、競選補助款全捐獎勵揭弊，以及中央若不普發2萬元，上任後台南市政府發，同時承諾一年內未兌現，會辭職下台負責。

「守護水源不分藍綠白！」謝龍介強調，市民不應連泡茶、煮粥都感到不安，若連用水安全都無法捍衛，就沒有資格擔任市長，也呼籲市民不分藍綠白，一起用選票戰鬥，共同翻轉台南，讓人民當家作主。

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在花園夜市舉辦募款餐會，席開約300桌，今晚氣溫驟降，時不時飄著毛毛雨，支持者不畏風雨、座無虛席，撐傘「吃桌」力挺。記者萬于甄／攝影

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在花園夜市舉辦募款餐會，席開約300桌，今晚氣溫驟降，時不時飄著毛毛雨，支持者不畏風雨、座無虛席，撐傘「吃桌」力挺。記者萬于甄／攝影

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在花園夜市舉辦募款餐會，席開約300桌，現場時不時飄著毛毛雨，支持者不畏風雨，甚至穿著雨衣吃桌力挺。記者萬于甄／攝影