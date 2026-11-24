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台中挺洋流看板驚見「盧媽抱萬安嬰兒照」 網路熱議台派也認為不妥
選戰倒數計時，台中街頭出現「稱讚」民進黨台北市長候選人沈伯洋的看板，看板左下角有台中市長盧秀燕抱著合成台北市長蔣萬安投向的嬰兒照。這面看板掀起網路討論，不少人認為不妥「可以處理一下嗎？」也有網友留言「我台派，覺得不妥」。
盧秀燕對此看板不回應。盧的子弟兵、國民黨北屯市議員候選人吳宗學表示，媽媽抱小孩，是每個人記憶中最溫馨的畫面，把這樣的畫面拿來醜化人，非常不恰當；台中市民是理性有水準的，也不會認同這種方式。
吳宗學說，選舉期間，當然可以表達不同看法，但不該捏造、變造，評論應該建立在客觀事實之上。
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