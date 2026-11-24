總統府秘書長潘孟安今天晚間陪同民進黨新竹市長候選人莊競程車隊掃街拜票。潘孟安表示，若莊競程當選市長，他將全力協調中央與地方合作，支持新竹建設及發展。

潘孟安晚間赴新竹市助選，陪同莊競程車掃，拜票前致贈屏東咖啡豆，寓意「淬鍊美好、充滿幹勁」。

潘孟安說，總統賴清德特別指示他來幫忙。新竹市是台灣最年輕、最具競爭力的城市之一，卻長期面臨交通壅塞問題；莊競程從產業、教育、文化建設到社會福利都提出具體政策，未來更需要中央與地方密切合作，讓新竹各項建設順利推動。

潘孟安表示，台灣各城市須在合作中發展各自特色，新竹市是重要科技城市，需要專業、用心、認真打拚的市長，讓城市持續進步。

莊競程表示，無論是捷運、交通或教育，都不能只有願景，更須有明確時程及具體行動，若當選市長，將積極與中央協調合作，加速推動重大公共建設。