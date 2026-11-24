民進黨台北市長候選人沈伯洋曾任台灣民主實驗室理事長，近期再度被質疑收到索羅斯創辦的「開放社會基金會」透過美國國際開發署（USAID）經費資助，引發質疑。沈伯洋今在臉書駁斥相關謠言，並稱他也曾申請過北市府的研究經費研究員警涉貪風險，「當時我就是台北市政府的人嗎？」不過話鋒一轉，也稱28日後他會是台北市長，北市府的人。

沈伯洋說，同一套邏輯，有人把索羅斯扯到USAID，再把USAID扯到CIA，就說他是CIA。，後面連共濟會、蜥蜴人、外星人都能扯進來，但事實很清楚，他過去所屬的「台灣民主實驗室」曾接受開放社會基金會（OSF）的經費，OSF是現在網路上面「連連看」，說跟我有關係的索羅斯捐贈創立的，經費用於「台灣民主實驗室」部分研究和營運，他身為理事長是無給職、沒有領薪，沒有一分一毫進到我口袋。

沈伯洋強調，不管是他自己研究還是「台灣民主實驗室」的研究，都曾獲得國家資助，就像他自己曾經申請過台北市政府的經費一樣，他不會是美國的人、英國的人，也還不是台北市政府的人，「但11月28日之後，我會是台北市政府的人，我會是台北市長。」